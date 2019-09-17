AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ğitim öğretim hayatlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi aracılığıyla sürdüren öğrenciler, gözlerini kayıt yenileme işlemlerine çevirdi. Zira, öğrencilerin yeni dönemde de sınavlara girebilmesi için ilgili işlemlerini tam ve eksiksiz olarak halletmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF kayıt tarihleri hakkında bilgi paylaşılırken merak edilen bütün detaylar da kamuoyuna aktarıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihler arasında işlemlerini tamamlayıp AÖF kayıt yenileme ücretini de online olarak veya bankalara yatırması gerekiyor.



AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Haberimizin detaylarından, Açıköğretim Fakültesi'nin aktardığı takvim doğrultusunda AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti hakkında bilgi edinebilir; tüm merak ettiklerinizi hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.