ATA AÖF ders kayıtları başladı! 2019-2020 dönemi Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nasıl ve nereden yapılır?

ATA AÖF kayıt dönemi başladı. Atatürk Üniversitesi Açık öğretim fakültesinde öğretim gören veya yeni kayıt olmak isteyen tüm öğrenciler internet üzerinden detayları araştırıyor. ATA AÖF ders kayıtları Atatürk Üniversitesi'nin 2019-2020 takvimine göre başladı. İnternet üzerinden adaylar işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? ATA AÖF ders kaydı nasıl yapılır?

ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Atatürk Üniversitesi'nin Açık öğretim fakültesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ATA AÖF kayıt ücretlerini de araştırıyor. Haberimizin devamından ilk kayıt ve kayıt yenileme ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF DERS KAYDI NASIL YAPILIR?

"Ders kaydınızı yapabilmeniz için kayıtlı olduğunuz programın "Materyal Ücretini" ve "Katkı Payını" ödemeniz gerekmektedir. Ödemelerinizi Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. kimlik numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yapabilirsiniz.

Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencilerinin ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılmaktadır. Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2.3. ve 4. sınıf) akademik takvimde belirtilen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücreti yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders kayıtları 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Öğrencilerimiz isterse belirlenen ders seçme tarihlerinde atanan bu derslerde değişiklik yapabileceklerdir.

Katkı Payı;

Aynı anda iki üniversite bölümü ya da programı okuyan,

Normal öğrenim süresinde mezun olamayan,

Sağlık Lisans Tamamlama kapsamındaki öğrencilerimizin

yatırması gereken bir ücrettir.

ATA AÖF KAYDI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu ücret 21 Ekim 2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017-2018 Eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; "Öğrencilerin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." hükmü gereğince alınmakta olup, Materyal ücreti ile bir ilgisi yoktur. Ülkemizdeki tüm Devlet Üniversitelerinde okuyan aynı durumdaki tüm öğrencilerden alınmaktadır.

Ayrıca, katkı payı öğrencinin kayıt tarihi daha sonra olan program ya da bölümü için ödenir.

Fakültemiz öğrencilerinin ödemeleri gereken ücret; materyal ücreti ve sadece yukarıda belirtilen üç madde kapsamındaki öğrenciler için + 35.5 TL'lik katkı payıdır.

Önemli Hatırlama: Sene sonunda bir kez yapılan Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için 2019-2020 Güz ve Bahar yarıyıllarında bu sınava gireceğiniz ders/derslere materyal ücreti ödeyerek kayıt yaptırmış olmanız gerekmektedir.