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ek tercihler ne zaman başlayacak? ile 2019 tercih kılavuzu yayında mı?

() ek tercihleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Tercih sonuçlarının 4 Eylül 2019 tarihinde açıklanmasıyla birlikte gözler 2019 tarihleri ve yerleştirme kılavuzuna çevrildi. tarafından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar, sonuçlara göre duyurulmuştu. Bunun akabinde 9-13 Eylül tarihleri arasında herhangi bir yükseköğrenim kurumuna yerleşen adaylar kesin kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, ek yerleştirme işlemlerini tamamlamak istiyorlar. Peki 2019 DGS ek tercih ne zaman, tercih kılavuzu yayında mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:09
DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2019 DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayında mı?

ek tercihleri için geri sayım başladı. ile DGS tercih sonuçları 4 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen yüz binlerce aday gözlerini ek tercih kılavuzuna ve yerleştirme tarihlerine çevirdi. Bu bağlamda '' ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar boş kontenjanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki başlıyor?

DGS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihler ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alacak. En son DGS tercih sonuçları 4 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Peki DGS ek tercih dönemi başladı mı?

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DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2019 DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayında mı?
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