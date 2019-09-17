Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu mu? 2019 Ücretli öğretmenlik maaşı

Ücretli Öğretmenlik başvuruları 6 Eylül 2019 tarihinde sona erdi. Başvuru yapan binlerce öğretmen adayı sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sonuçların açıklanacağı tarih hakkında yapacağı açıklama heyecanla bekleniyor. Başvurular e devlet sistemi üzerinden alınmıştı. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açıklama yaptı mı? İşte detaylar…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmenlik maaşları da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizin diğer sayfalarından detaylara ulaşabilirsiniz…