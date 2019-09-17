YKS ek tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2019 YKS ek yerleştirme sonuçları hemen sorgula

Üniversite adaylarını doğrudan ilgilendiren 2019 YKS ek tercih sonuçları için heyecan dorukta. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ilgili işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan tarihler geçtiğimiz hafta tamamladı. Bu doğrultuda, YKS ek yerleştirme sonuçları hakkında araştırmalar da yoğunluk kazandı. Zira, ÖSYM tarafından verilen bu son şans, on binlerce adayın üniversiteye yerleşmesi için oldukça kritik öneme sahip. Herhangi bir ön lisans veya lisans programına yerleşemeyen aday öğrenciler de, başvurusunu yaparak YKS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklemeye koyuldu.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN VE AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından 2019 YKS ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgi edinebilir, sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.