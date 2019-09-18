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350 bin öğrenci adına fidan

Giriş Tarihi: 18.9.2019
350 bin öğrenci adına fidan
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen 'İlköğretim Haftası Kutlama Programı' Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Yaklaşık 350 bin yavrumuz ilk kez okula başladı. 124 bin okul öncesi, 225 bin ilkokul birinci sınıf. Bu yıl okula başlayan her bir öğrenci adına kasım ayından itibaren birer fidan dikeceğiz. Yavrularımız gibi fidanlarımız da büyüyecek. Okullar depreme karşı daha güvenli hale getirildi. 1999'dan önce yapılan 1164 okulun 1044'ünü depreme karşı güvenli hale getirdik. Böylece okullarımızın yüzde 90'ında deprem riskini bertaraf ettik" diye konuştu.
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350 bin öğrenci adına fidan
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