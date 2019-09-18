AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuç tarıhi belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, dönem içerisinde geçemediği dersleri AÖF yaz okulu sınavı ile geçme fırsatı yakalıyor. Bu uygulama çoğu üniversitede bulunuyor. AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları e kampüs sistemi üzerinden aday erişimine açılmıştı. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık öğretim fakültesinde eğitim gören öğrenciler için yapılan AÖF sınavı 15 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştı. Sınavın soru ve cevapları yayınlandı. İşte e kampüs giriş sayfası ve sınav sonuçları hakkında detaylı bilgi…