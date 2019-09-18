Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuç tarıhi belli oldu mu?

yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? (AÖF) yaz okulu sınav sonuç tarıhi belli oldu mu?

yaz okulu sınav sonuçları, geçtiğimiz hafta sonu sınava girmiş olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. açık öğretim fakültesinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sayesinde dönem içerisinde veremediği dersler için tekrar şansını deniyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulmuştu. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 18.9.2019 10:20
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuç tarıhi belli oldu mu?

'nde eğitim gören öğrenciler, dönem içerisinde geçemediği dersleri yaz okulu sınavı ile geçme fırsatı yakalıyor. Bu uygulama çoğu üniversitede bulunuyor. soru ve cevapları sistemi üzerinden aday erişimine açılmıştı. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık öğretim fakültesinde eğitim gören öğrenciler için yapılan AÖF sınavı 15 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştı. Sınavın soru ve cevapları yayınlandı. İşte e kampüs giriş sayfası ve sınav sonuçları hakkında detaylı bilgi…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuç tarıhi belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN