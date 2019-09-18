AÖL ek sınav sonuçları açıklandı! MEB ile 2019AÖL ek sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı

AÖL ek sınav sonuçları heyecanla bekleniyordu. Ek sınava giren binlerce öğrenci dün itibariyle sonuçlara erişim sağladılar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavdan başarılı olanlar sınav sonuçları kontrol ettiler. MEB'in resmi sitesinden açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. İşte 2019 AÖL ek sınav sonuçları sorgulama sayfası…

AÖL EK SINAV SONUÇLARI

Açık Öğretim AÖL ek sınav sonuçları MEB'in resmi sitesinden yayınlandı. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019 Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonucu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinden açıklandı.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.