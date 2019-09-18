Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman hangi tarihte kapanacak? İşte yanıtı…

Geçtiğimiz hafta ile birlikte okullarda start verilmiş ve öğrenciler 2019-2020 eğitim ve öğretim yıllarına başlamışlardı. Yeni eğitim ve öğretim döneminde önceki dönemlere göre pek çok değişiklik öğrencileri bekliyor. Bunlardan en önemlisi ise kuşkusuz ara tatillerin arttırılması oldu. Bilindiği üzere MEB'in getirdiği yeni düzenleme ile birlikte okullar ilk dönem bir ikinci dönem bir olmak üzere iki defa ara tatili fazladan yapacaklar. Milyonlarca öğrenciye Kasım ve Nisan aylarında 9'ar günlük ara tatil geldi. Peki, ara tatiller ne zaman olacak? İşte bu soruların yanıtları…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

İLK DÖNEM NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.