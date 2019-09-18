Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman hangi tarihte kapanacak? İşte yanıtı…

Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman hangi tarihte kapanacak? İşte yanıtı…

Okulların başlaması ile birlikte öğrenciler sınıflardaki yerlerini aldılar. Dönemin yeni başlamasına rağmen tatil planları ise iptal edilmiyor. Bilindiği üzere ’in getirdiği yeni düzenlemede ilk ve ikinci dönemlerin ortasında bir tane fazladan ara tatil olacak. İlk ara tatilin ne zaman olacağı ise öğrenciler tarafından merak konusu oluyor. İşte sorusunun yanıtı ve ara tatil tarihleri…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 11:27
Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman hangi tarihte kapanacak? İşte yanıtı…

Geçtiğimiz hafta ile birlikte okullarda start verilmiş ve öğrenciler 2019-2020 eğitim ve öğretim yıllarına başlamışlardı. Yeni eğitim ve öğretim döneminde önceki dönemlere göre pek çok değişiklik öğrencileri bekliyor. Bunlardan en önemlisi ise kuşkusuz ara tatillerin arttırılması oldu. Bilindiği üzere MEB'in getirdiği yeni düzenleme ile birlikte okullar ilk dönem bir ikinci dönem bir olmak üzere iki defa ara tatili fazladan yapacaklar. Milyonlarca öğrenciye Kasım ve Nisan aylarında 9'ar günlük ara tatil geldi. Peki, ara tatiller ne zaman olacak? İşte bu soruların yanıtları…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

İLK DÖNEM NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman hangi tarihte kapanacak? İşte yanıtı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN