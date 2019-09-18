KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2020 KPSS önlisans ve lisans başvuru tarihleri ne zaman? İşte bilgiler

ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2020 KPSS ne zaman yapılacak? Kamuda çalışmak isteyenler her sene düzenli olarak sınavlara giriyor. Şimdiden sınavlara hazırlanmaya başlayan adaylar KPSS önlisans ve lisans başvuru tarihlerini sorguluyor. Bu bağlamda '' KPSS ne zaman, önlisans ve lisans başvuru tarihleri belli oldu mu?'' sorularına arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekiyor. İşte tüm detaylar…

KPSS NE ZAMAN?

Milyonlarca adayın merakla beklediği KPSS 2020 sınavları için geri sayım sürüyor. KPSS önlisans ve lisans sınavlarına girecek adaylar, ÖSYM 2020 sınav takvimi araştırılıyor. İşte ayrıntılar