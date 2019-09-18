KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2019 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi ve burs başvurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite kayıtları ile beraber yurt başvuru sonuçlarının da açıklanması ile gözler KYK kredi ve yurt başvurusu işlemlerine çevrildi. Bilindiği gibi, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödemesiz bir şekilde burs hakkı tanınırken isteğe bağlı olarak geri ödemeli kredi de veriliyor. Bu bağlamda da , '2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında ilk sırada yer ediniyor. Zira, öğrencilerin maddi desteğe hak kazanıp kazanamayacakları ilgili işlemlerini tamamlaması ile kesinlik kazanacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İşlemler e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

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2019-2020 KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haberimizin detaylarından KYK burs kredi başvurusu hakkında bilgi edinebilir, merak edilen tarihlere ilişkin kolay bir şekilde fikir sahibi olabilirsiniz.