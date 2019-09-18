Liselerde profesör dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji derslerine akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine bazı liselerde uygulama yeni eğitim ve öğretim yılıyla başladı. Erzincan Lisesi'nde Erzincan Üniversitesi'nden akademisyenler, Erzurum'da ise Atatürk Üniversitesi hocaları T.T. Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders başı yaptı. Erzincan Üniversitesi kimya bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Köksal "Burada derse girmek beni çok heyecanlandırdı. İnşallah gençlerle kimya adına bildiklerimizi paylaşıp günü geldiğinde bu gençlerimiz de burada başka öğrencilere faydalı olmalarına katkı sağlayabilirsek bizi sevindiren en önemli etken olacak" dedi.Biyoloji dersinde lise öğrencileriyle buluşan Erhan Zeytun ise temel bilgilerin akademik bilgilerle karışımının öğrencilere faydalı olacağını belirterek, "Ufuklarını genişletebilmek ve daha uzaklara bakabilmek için önemli bir adım olacak" diye konuştu.