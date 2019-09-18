TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı! TUS ve STS 2. Dönem sınav sonuçları sorgula!

1 Eylül 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı. Değerlendirme işlemlerinin ardından açıklanan sınav sonuçları için adaylar sorgulama yapmak istiyorlar. Bu bakımdan; TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları sorgulama ekranı için haberimizi ziyaret edebilirsiniz.

TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2.Dönem) sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı



1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.