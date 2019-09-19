AÖL kayıt yenileme dönemi bitiyor! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? MEB Açık lise kayıt kılavuzu!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan AÖL kayıt yenileme döneminde öğrenciler kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Eğitimini açık lise olarak tamamlamak isteyen öğrenciler için 2019-2020 eğitim öğretim 1. Dönem kayıt yenileme 21 Ağustos tarihinde yapılmaya başlanmıştı. AÖL kayıt ücretleri de İnternet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme dönemi ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık lise kayıt yenileme yapmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? Nasıl kayıt yapılır? Haberimizin devamından tüm bu soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz...