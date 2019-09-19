DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2019 DGS ek yerleştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DGS ek yerleştirme üzerinden tekrar şansını deneyecek olan öğrenciler internet üzerinden araştırmalara başladı. Dikey Geçiş Sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen ve ön lisans mezunlarının eğitimlerini 4 senelik lisans programına tamamlayabilmesini sağlayan sınav sistemidir. DGS tercih sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmış ve herhangi bir okula yerleşememiş adaylar boş kalan kontenjanlar sayesinde tekrar şansını deneyecek. Peki, DGS ek tercih ne zaman başlıyor? 2019 DGS ek yerleştirme dönemi başladı mı? İşte detaylar…

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı'na giren binlerce öğrenci yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar için şansını denemek istiyor. ÖSYM DGS ek tercih dönemi hakkında bir duyuru yayınlanıp yayınlanmadığı adaylar tarafından araştırılıyor? İşte ayrıntılar…