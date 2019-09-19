EBA kurs girişi nasıl yapılır? 2019 E-Kurs ile DYK başvurusu başladı!

Öğrencilerin merakla beklediği 2019 E-Kurs ile DYK başvuruları bugün itibariyle başladı. Daha öncesinde EBA üzerinden alınan başvurular yeni dönemde DYK E Kurs ekranına taşındı. Başvuru yapmak isteyen on binlerce öğrenci arama motorunda EBA kurs girişi ekranına ulaşmaya çalışıyor. Birçok hizmeti beraberinde getiren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) e-kurs modülü hem öğrenciler hem de öğretmenler sınavlar ve dersleriyle ilgili tüm işlemleri hızlıca yapabiliyor. Peki EBA kurs girişi nasıl yapılır?

EBA KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 2019 E-KURS İLE DYK BAŞVURUSU BAŞLADI!

19 Eylül tarihinde başlayan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları 23 Eylül tarihinde sona erecek. Yeni dönemde kurs başvurularından yararlanmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte E kurs giriş kayıtları hakkında merak edilenler…