Kaymakam Adaylığı sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2019 Kaymakam Adaylığı Sınavı ne zaman? Ücret ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavı başvuruları bugün başladı. Adaylar tarafından merakla beklenen süreç için geri sayım başladı. 9 Kasım'da uygulanacak olan sınav için başvuru tarihleri 19 - 25 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Peki Kaymakam Adaylığı sınavı başvuruları nasıl yapılacak? 2019 Kaymakam Adaylığı sınavı ile ilgili tüm süreç haberimizin detaylarında olacak...

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde yapılacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Kaymakamlık Kılavuzu'nda ulaşılabilecek.

Başlangıç Tarihi :19.09.2019 10:00

Bitiş Tarihi : 25.09.2019 23:59

Sınav Ücreti: 216 TL

Ödeme Yerleri: ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)