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Okullar ne zaman kapanacak? 2019-2020 ve tarihi! ara tatiller ne zaman?

tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemine yeni bir düzenleme ile getirilmişti. Milyonlarca öğrenci 9 Eylül tarihinde eğitimlerine başladı. Yeni düzenlemeye göre yani ve haricinde öğrenciler kasım ayı içerisinde de döneme ara verecek. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Ara tatiller ne zaman? İşte o tarihler!

Giriş Tarihi: 19.9.2019 12:47
Okullar ne zaman kapanacak? 2019-2020 ara tatiller ve sömestr tarihi! MEB ara tatiller ne zaman?

Okulların 9 eylül tarihinde başlamalarının ardından () ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt verdi. Yayınlanan 2019-2020 MEB takviminde , kasım ayı ve diğer ara tatiller tarihleriyle yer aldı. Öğrencileri sevindiren bu haberden sonra internet üzerinde tarihler araştırılmaya başlandı. Peki, Ara tatiller ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanıyor? Soruların cevabı haberimizde…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Bu sene getirilen yeni kararla öğrenci ve öğretmenler eğitim öğretim yılına kasım ve nisan ayında da ara verecek. Haberimizin devamından 2019-2020 MEB ara tatil takvimini bulabilirsiniz...

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Okullar ne zaman kapanacak? 2019-2020 ara tatiller ve sömestr tarihi! MEB ara tatiller ne zaman?
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