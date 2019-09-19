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başvuru sonuçları açıklandı mı? 2019 sorgula!

Eğitim öğretim yılı kapsamında başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Bakanlığı () bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde E- devlet üzerinden başvuru işlemleri tamamlandı. Şimdi ise gözler sonuçlarına çevrildi. Peki 2019 açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 11:34
Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2019 Ücretli Öğretmenlik sonuçları sorgula!

başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 29 Ağustos - 6 Eylül 2019 tarihleri arasında e devlet sistemi üzerinden başvurular yapılmıştı. Şimdi ise gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu bağlamda '' açıklandı mı?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Öğretmen alımlarına ilişkin Bakanlığı () resmi açıklaması bekleniyor. Peki 2019 ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRENMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2019

Milli Eğitim Bakanlığı "MEB" tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları tamamlanmıştı. Peki ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar…

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Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2019 Ücretli Öğretmenlik sonuçları sorgula!
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