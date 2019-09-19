YDS sınav sonuç tarihi belli oldu! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS sonuç tarihi açıklandı. 8 Eylül tarihinde bu yıl ikincisi düzenlenen YDS sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Adayların heyecanla beklediği sonuçlar ÖSYM ais sistemi üzerinden duyurulan tarihte erişime açılacak. Soru ve cevapları ise adayların erişimine geçtiğimiz haftalarda açılmıştı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS 2 sonuç tarihi!

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sınav sonuçları 1 Ekim tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

YDS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS) değerlendirilme işlemleri tamamlandığında sınav sonuçları, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

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