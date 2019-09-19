YÖKDİL ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM ile YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından YÖKDİL başvuruları alınmaya devam ediyor. 4 farklı yabancı dil üzerinden sınava girecek olan adaylar başvuruların nasıl yapıldığını ve başvuru ücretini sorgulamaya devam ediyor. Henüz başvuruda bulunmamış adaylar '' YÖKDİL ne zaman, başvurular nasıl yapılır?'' sorusuna arama motoru üzerinden yanıt arıyor. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol haberimizin devamında yer alıyor. Peki 2019 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL NE ZAMAN? 2019

Eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler YÖKDİL sınav tarihini ve başvuruları hakkında bilgi almak istiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yaptığı açıklamada başvuruların başladığı duyurulmuştu. İşte ayrıntılar…