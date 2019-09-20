AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 AÖF yaz okulu sonuçları sorgula!

AÖF yaz okulu sınav sonuçları heyecanlı bekleyişi sürüyor. 15 Eylül tarihinde yaz okulu sınavlarına giren öğrenciler şimdiden sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Belli sebeplerden ötürü dışardan üniversite okumak isteyenler Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF yaz okulu sınavlarına girdiler. Sınava giren on binlerce adayın gözleri sınav sonuçlarına çevrildi. Peki 2019 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Sınava giren adaylar sonuçları bekliyor. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılıyor. Peki 2019 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…