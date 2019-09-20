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yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 sonuçları sorgula!

yaz okulu sınav sonuçları için geri sayım başladı. On binlerce açık üniversite okuyan öğrenci 15 Eylül tarihinde yaz okulu sınavlarına girdiler. Üniversite eğitimlerini dışardan tamamlamak zorunda kalan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına giriyor. Peki 2019 sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 20.9.2019 10:47
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 AÖF yaz okulu sonuçları sorgula!

yaz okulu sınav sonuçları heyecanlı bekleyişi sürüyor. 15 Eylül tarihinde yaz okulu sınavlarına giren öğrenciler şimdiden sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Belli sebeplerden ötürü dışardan üniversite okumak isteyenler sınavlarına girdiler. Sınava giren on binlerce adayın gözleri sınav sonuçlarına çevrildi. Peki 2019 açıklandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Sınava giren adaylar sonuçları bekliyor. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılıyor. Peki 2019 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 AÖF yaz okulu sonuçları sorgula!
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