Ara tatiller ne zaman? 2019-2020 MEB ara tatiller ve sömestr tarihi! Okullar ne zaman kapanıyor?

Okulların 9 eylül tarihinde başlamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatiller ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt verdi. Yayınlanan 2019-2020 MEB takviminde sömestr, kasım ayı ve diğer ara tatiller tarihleriyle yer aldı. Öğrencileri sevindiren bu haberden sonra internet üzerinde tarihler araştırılmaya başlandı. Peki, Ara tatiller ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanıyor? Soruların cevabı haberimizde…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Bu sene getirilen yeni kararla öğrenci ve öğretmenler eğitim öğretim yılına kasım ve nisan ayında da ara verecek. Haberimizin devamından 2019-2020 MEB ara tatil takvimini bulabilirsiniz...