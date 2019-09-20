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ne zaman? 2019-2020 ara tatiller ve tarihi! Okullar ne zaman kapanıyor?

tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemine yeni bir düzenleme ile getirilmişti. Milyonlarca öğrenci 9 Eylül tarihinde eğitimlerine başlamıştı. Yeni düzenlemeye göre yani ve haricinde öğrenciler kasım, nisan ayları içerisinde de döneme ara verecek. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Ara tatiller ne zaman? İşte o tarihler!

Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 09:04
Ara tatiller ne zaman? 2019-2020 MEB ara tatiller ve sömestr tarihi! Okullar ne zaman kapanıyor?

Okulların 9 eylül tarihinde başlamalarının ardından () ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt verdi. Yayınlanan 2019-2020 MEB takviminde , kasım ayı ve diğer ara tatiller tarihleriyle yer aldı. Öğrencileri sevindiren bu haberden sonra internet üzerinde tarihler araştırılmaya başlandı. Peki, Ara tatiller ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanıyor? Soruların cevabı haberimizde…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Bu sene getirilen yeni kararla öğrenci ve öğretmenler eğitim öğretim yılına kasım ve nisan ayında da ara verecek. Haberimizin devamından 2019-2020 MEB ara tatil takvimini bulabilirsiniz...

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Ara tatiller ne zaman? 2019-2020 MEB ara tatiller ve sömestr tarihi! Okullar ne zaman kapanıyor?
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