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YDS sınav sonuç tarihi belli oldu! YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

tarafından her yıl düzenlenen Sınavı 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti. Adaylar sınavın ardından ÖSYM’nin yayınladığı Yabancı Dil Sınavı soru ve cevaplarına erişim sağlayıp kendi cevaplarını karşılaştırabilme imkânı yakalasa da heyecanla tarihini bekliyordu. Beklenen açıklama yapıldı. sonuç tarihini duyurdu. Peki, YDS ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!

Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 09:05
YDS sınav sonuç tarihi belli oldu! YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS sonuç tarihi açıklandı. 8 Eylül tarihinde bu yıl ikincisi düzenlenen YDS sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Adayların heyecanla beklediği sonuçlar ÖSYM ais sistemi üzerinden duyurulan tarihte erişime açılacak. Soru ve cevapları ise adayların erişimine geçtiğimiz haftalarda açılmıştı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS 2 sonuç tarihi!

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sınav sonuçları 1 Ekim tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

YDS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS) değerlendirilme işlemleri tamamlandığında sınav sonuçları, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

YDS SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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YDS sınav sonuç tarihi belli oldu! YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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