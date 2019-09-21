ALES başvuruları başladı! 2019 ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sınav kayıt ücreti

ALES başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olmak gibi kariyer planları yapan binlerce aday için heyecanlı süreç başladı. 2019 yılı içerisinde üçüncüsü düzenlenecek olan sınava sadece lisans mezunu olan veya mezun olma aşamasındaki kişiler katılım sağlayabilmektedir. Peki, ALES başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM ALES başvuru ekranı ve detaylar haberimizde…

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvurusu yapacak olan adaylar internet üzerinden konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Aynı zamanda yurtdışı lisansüstü eğitim görmek isteyen kişilerin de sınava katılımı gerekli görülür. Haberimizin devamından ALES başvuru ücreti ve diğer detaylara ulaşabilirsiniz…