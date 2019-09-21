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kurs girişi nasıl ve nereden yapılır? 2019 E-Kurs ile başvurusu devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2019 yılı Destekleme ve Yetiştirme () kurslarına başvurular yoğun ilgi görüyor. On binlerce öğrenci E kurs DYK ekranından başvurularını tamamlayacak. 19 Eylül tarihinde başlayan kurs kayıt işlemleri 23 Eylül tarihine kadar sürecek. Önceden ağı üzerinden alınan başvurular yeni eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e Kurs DYK ekranına taşındı. Peki EBA kurs girişi kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.9.2019 08:52 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 08:52
EBA kurs girişi nasıl ve nereden yapılır? 2019 E-Kurs ile DYK başvurusu devam ediyor

Öğrencilerin merakla beklediği 2019 E-Kurs ile başvuruları dün itibariyle başladı. Daha öncesinde üzerinden alınan başvurular yeni dönemde DYK E Kurs ekranına taşındı. Başvuru yapmak isteyen on binlerce öğrenci arama motorunda EBA kurs girişi ekranına ulaşmaya çalışıyor. Birçok hizmeti beraberinde getiren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) e-kurs modülü hem öğrenciler hem de öğretmenler sınavlar ve dersleriyle ilgili tüm işlemleri hızlıca yapabiliyor. Peki EBA kurs girişi nasıl yapılır?

EBA KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 2019 E-KURS İLE DYK BAŞVURUSU BAŞLADI!

19 Eylül tarihinde başlayan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları 23 Eylül tarihinde sona erecek. Yeni dönemde kurs başvurularından yararlanmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte E kurs giriş kayıtları hakkında merak edilenler…

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EBA kurs girişi nasıl ve nereden yapılır? 2019 E-Kurs ile DYK başvurusu devam ediyor
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