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() burs başvuru ekranı! 2019 başvurusu nasıl, nereden yapılır?

, öğrencilere arasında yerini alıyor. Öğrenim hayatlarında maddi destek olmak amacıyla verilen ücret; sadece ilkokul değil lise ve üniversite öğrencilerine de veriliyor. burs başvurusu yapmak isteyen adaylar internet üzerinden araştırmalara devam ediyor. Peki, başvurusu nasıl yapılır? nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.9.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 09:40
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru ekranı! 2019 VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

burs başvuru şartları, öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Okulların açılmasıyla beraber maddi destek arayan öğrenciler için büyük imkan olan bursu aylık 250 TL olarak belirlenmişti. Yükseköğrenim ise ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine yılda 8 ay (Ekim Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor. Peki, başvurusu nasıl yapılır? şartları nelerdir?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru dönemi tarihleriyle duyurulmuştu. Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu internet üzerinden şimdiden araştırılmaya başlandı. Ayrıntıları haberimizin devamından bulabilirsiniz…

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru ekranı! 2019 VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?
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