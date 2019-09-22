EBA kurs öğrenci ve öğretmen giriş ekranı burada! 2019 E kurs ile DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?

EBA kurs öğrenci girişi 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. 19 Eylül'de başlayan EBA kurs girişi ile DYK başvurusu 23 Eylül'de sona erecek. DYK E-Kurs başvurusu ile her öğrencinin çeşitli konulardaki eksiklikleri ayrı ayrı tespit edilecek. On binlerce öğrenci '' 2019 E kurs ile DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan EBA başvurularını DYK E kurs ekranına taşıdı. Peki EBA kurs girişi nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

EBA KURS GİRİŞİ! 2019 E KURS İLE DYK KURS BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR!

19 Eylül tarihinde başlayan kurs başvuruları 23 Eylül'de sona erecek. EBA'ya kayıt olmak isteyen tüm öğrenciler haberimizin içeriğinden e-kurs ekranına haberimizin ayrıntılarından erişim sağlayabilirsiniz.