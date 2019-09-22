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kurs öğrenci ve öğretmen giriş ekranı burada! 2019 E kurs ile kurs başvurusu nasıl yapılır?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvuruları tüm hızıyla sürüyor. On binlerce öğrenci 19 Eylül’de başlayan kurs başvurularını yapmaya devam ediyor. Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kurs kayıt ekranına 10 milyonun üzerinde kullanıcı var. Daha iyi hizmet verebilmek amacıyla () ile 2019 yılı Destekleme ve Yetiştirme () kurs başvuruları 23 Eylül’de sona erecek. Bunun yanı sıra 11 ve 12’nci sınıflar için geliştirilen ‘akademik destek sistemi’ sayesinde her öğrenciye özel çalışma programı oluşturulabilecek. Peki 2019 EBA e-Kurs öğrenci kaydı nasıl yapılır? İşte DYK başvuru ekranı…

Giriş Tarihi: 22.9.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 09:55
EBA kurs öğrenci ve öğretmen giriş ekranı burada! 2019 E kurs ile DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?

kurs öğrenci girişi 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. 19 Eylül'de başlayan EBA kurs girişi ile başvurusu 23 Eylül'de sona erecek. DYK E-Kurs başvurusu ile her öğrencinin çeşitli konulardaki eksiklikleri ayrı ayrı tespit edilecek. On binlerce öğrenci '' 2019 E kurs ile DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. () 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan EBA başvurularını DYK E kurs ekranına taşıdı. Peki EBA kurs girişi nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

EBA KURS GİRİŞİ! 2019 E KURS İLE DYK KURS BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR!

19 Eylül tarihinde başlayan kurs başvuruları 23 Eylül'de sona erecek. EBA'ya kayıt olmak isteyen tüm öğrenciler haberimizin içeriğinden e-kurs ekranına haberimizin ayrıntılarından erişim sağlayabilirsiniz.

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EBA kurs öğrenci ve öğretmen giriş ekranı burada! 2019 E kurs ile DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?
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