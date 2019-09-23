AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF yaz okulu sonuçları geri sayım!

On binlerce öğrencinin katılım gösterdiği AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta sınavlarını olan adaylar heyecanla yaz okulu sınav sonuçlarına odaklandı. Bu yıl ilk kez 15 Eylül tarihinde yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Eylül tarihinde yaz okulu sınavlarına giren öğrenciler büyük bir merakla 2019 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Bu bağlamda '' AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar…