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yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 sonuçları geri sayım!

Fakültesi () yaz okulu sınav sonuçları için geri sayım başladı. Üniversiteyi dışarıdan tamamlamak isteyen binlerce öğrenci yaz okulu sınav sonuçlarını bekliyor. Öğrenciler 15 Eylül tarihinde sınavlara girdiler. Yaz okulu sınav sorularına ve cevaplarını araştıran öğrenciler bununla birlikte gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Bilindiği üzere yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır. Peki 2019 yılı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılı bilgiler…

Giriş Tarihi: 23.9.2019 16:29
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF yaz okulu sonuçları geri sayım!

On binlerce öğrencinin katılım gösterdiği yaz okulu sınav sonuçları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta sınavlarını olan adaylar heyecanla yaz okulu sınav sonuçlarına odaklandı. Bu yıl ilk kez 15 Eylül tarihinde yapılan Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 sorgulama nasıl yapılır?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Eylül tarihinde yaz okulu sınavlarına giren öğrenciler büyük bir merakla 2019 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Bu bağlamda '' AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar…

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF yaz okulu sonuçları geri sayım!
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