AÖL kayıt yenileme dönemi sona eriyor! 2019-2020 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme yapacak adaylar internet üzerinden kayıt ücretleri ve son tarih hakkında araştırmalar yapıyor. Öğrenimini açık lise üzerinden tamamlamak isteyen binlerce aday işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Açık lise kayıt yenileme dönemi bu hafta sona eriyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖL kayıt yenileme son tarih!

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıt yenileme döneminde son tarihler! Açık lise öğrencilerinin her dönem yaptığı gibi 2019-2020 eğitim yılına girerken kayıtlarını yenilemesi gerekiyor. Bunun için ise belli bir miktar ücret ödeyecekler. Açık lise kayıt yenileme ile ilgili tüm detaylar haberimizde…