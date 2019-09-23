KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2019 KYK kredi ve burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kredi ve burs başvuruları için heyecan dorukta. Üniversite kayıtlarının ardından açıklanan yurt başvuru sonuçları ile birlikte gözler KYK kredi ve burs işlemlerine çevrildi. Karşılıklı olanın kredi, karşılıksız olanın burs olarak adlandırıldığı geri ödemeli ve geri ödemesiz maddi imkan sağlanması öğrencilere doğrudan ailelere de dolaylı yoldan maddi destek imkanı sağlayacak. Bu imkandan yararlanıp yararlanmayacağını öğrenmek isteyen adaylar ise gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevirdi. İşlemlerin tamamlanması ile birlikte kesinlik kazanacak sonuçlar içinse geri sayım başladı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

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