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? 2019 2020 ne zaman? takvimi!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 2019 2020 ara tatil uygulamasını düzene koyacak. uygulaması için geri sayım başladı. Bununla birlikte on binlerce öğrenci okulların ne zaman kapacağını da sorgulamaya başladı. Birer hafta ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulamayla öğrenciler 4 defa tatil yapacak. (MEB) 2019 - 2020 resmi takviminde birinci ve ikinci ara dönem tatil tarihlerine ilişkin detaylara yer verdi. Peki ? MEB 2019 2020 yılı İlk ara tatil ne zaman?

Giriş Tarihi: 23.9.2019 10:12
Okullar ne zaman kapanacak? 2019 2020 İlk ara tatil ne zaman? MEB takvimi!

() 2019 2020 yeni eğitim öğretim yılında ara tatil uygulamasını iş takviminde paylaştı. Öğrenciler için yeni bir dönemin başlayacağı ara tatil takvimi veliler tarafından da araştırılıyor. İlk dönemin ortasında bir tane ve ikinci dönemin ortasında bir tane olmak üzere toplamda 2 ara tatil için geri sayım başladı. Bu bağlamda okulların ne zaman kapacağı da merak konusu oldu. Ara tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri yapılacak. Peki ? 2019 2020 ne zaman? İşte 2019 2020 eğitim takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2019 2020 MEB EĞİTİM TAKVİMİ

9 Eylül tarihinde başlayan okulların kapanacağı tarih MEB'in eğitim takviminde yer aldı. Haberimizin devamında okulların kapanacağı tarihe ve ilk ara tatil takvimine erişebilirsiniz.

İşte okulların kapanacağı tarih;

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Okullar ne zaman kapanacak? 2019 2020 İlk ara tatil ne zaman? MEB takvimi!
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