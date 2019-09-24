ALES Başvuru ekranı: ALES/3 Başvurusu nasıl yapılır, sınav kayıt ücreti ne kadar?

ALES başvuruları ÖSYM ais üzerinden yapılmaya başlandı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyen lisans mezunları Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı hakkındaki detayları araştırıyor. 2019 yılı içerisinde 3. Kez düzenlenecek olan Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı başvuru ücreti de yine adayların merak konusu oldu. Peki, ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti her yıl ÖSYM'nin kılavuzda yayınladığı miktarda adaylar tarafından ödenmesi gerekiyor. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenmekte olan sınava Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen kişiler katılıyor. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar? Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz…