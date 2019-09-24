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sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ile sorgula!

ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı () sonuçları için geri sayım başladı. On binlerce adayın katılımıyla 81 ilde gerçekleşen 2019 ALES/2 sınavı tarafından yapıldı. Kariye planı olan vatandaşlar heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Peki 2019 ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 24.9.2019 09:55
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları sorgula!

Türkiye'nin 81 ilinde tarafından yapılan sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) geçtiğimiz günlerde yapıldı. Sınava giren adaylar hem soru ve cevapları hem de sonuçları sorgulamaya başladı. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Peki 2019 ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik kariyer hedefi olan adaylar ALES /2 sınavlarına girdiler. Sınava katılım gösteren adaylar heyecanla ALES sonuçlarını beklemeye başladı. Peki ? İşte merak edilenler…

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları sorgula!
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