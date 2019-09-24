ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile ALES sonuçları sorgula!

Türkiye'nin 81 ilinde ÖSYM tarafından yapılan ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) geçtiğimiz günlerde yapıldı. Sınava giren adaylar hem soru ve cevapları hem de sonuçları sorgulamaya başladı. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Peki 2019 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik kariyer hedefi olan adaylar ALES /2 sınavlarına girdiler. Sınava katılım gösteren adaylar heyecanla ALES sonuçlarını beklemeye başladı. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler…