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soruları ve cevapları yayınlandı! ALES/2 temel soru kitapçığı adayların erişimine açıldı!

Merakla beklenen soruları ve cevapları tarafından erişime açıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül tarihinde yapılmıştı. Hem sonuçlarını hem de soru ve cevaplarını öğrenmek isteyen adaylar için ÖSYM gerekli duyuruyu yaptı. ALES/2 temel soru kitapçığını kendi resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açtı. İşte ...

Giriş Tarihi: 24.9.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 11:08
ALES soruları ve cevapları yayınlandı! ALES/2 temel soru kitapçığı adayların erişimine açıldı!

tarafından yapılan /2 sınavı 22 Eylül tarihinde tamamlandı. Sınava katılan adayları soru kitapçığını merak ediyor ve konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlardı. ÖSYM resmi sitesi üzerinden ALES/2 soruları ve cevap anahtarını (temel soru kitapçığı) yayımladı. Adaylar bu sayede sınavda neler yaptığını ölçebilecek, sınav sonuçları için kişisel tahminlerde bulunabilecekler. ÖSYM ile ALES/2 soruları ve cevaplarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

ALES/2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI! ALES SORULARI VE CEVAPLARI!

ÖSYM, ALES/2 sınavına dair merakla beklenen temel soru kitapçığını resmi sitesi üzerinden yayınladı. Haberimizin detaylarından ALES soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

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ALES soruları ve cevapları yayınlandı! ALES/2 temel soru kitapçığı adayların erişimine açıldı!
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