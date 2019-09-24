ALES soruları ve cevapları yayınlandı! ALES/2 temel soru kitapçığı adayların erişimine açıldı!

ÖSYM tarafından yapılan ALES/2 sınavı 22 Eylül tarihinde tamamlandı. Sınava katılan adayları soru kitapçığını merak ediyor ve konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlardı. ÖSYM resmi sitesi üzerinden ALES/2 soruları ve cevap anahtarını (temel soru kitapçığı) yayımladı. Adaylar bu sayede sınavda neler yaptığını ölçebilecek, sınav sonuçları için kişisel tahminlerde bulunabilecekler. ÖSYM ile ALES/2 soruları ve cevaplarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

ALES/2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI! ALES SORULARI VE CEVAPLARI!

ÖSYM, ALES/2 sınavına dair merakla beklenen temel soru kitapçığını resmi sitesi üzerinden yayınladı. Haberimizin detaylarından ALES soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.