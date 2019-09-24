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soruları ve cevapları erişime açıldı! ALES/2 temel soru kitapçığı yayınlandı!

ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı () 22 Eylül tarihinde yapılmıştı. Adaylar sınav sorularının ve cevaplarının erişime açılmasını merakla bekliyorlardı. Bugün (temel soru kitapçığı) yayınlandı. Her yıl düzenlenen ve yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi olmak isteyen kişilerin katıldığı haberimizin devamında…

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 10:01
ALES soruları ve cevapları erişime açıldı! ALES/2 temel soru kitapçığı yayınlandı!

ÖSYM tarafından yapılan /2 sınavı 22 Eylül tarihinde tamamlandı. Sınava katılan adayları soru kitapçığını merak ediyor ve konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlardı. ÖSYM resmi sitesi üzerinden ALES/2 soruları ve cevap anahtarını (temel soru kitapçığı) yayımladı. Adaylar bu sayede sınavda neler yaptığını ölçebilecek, sınav sonuçları için kişisel tahminlerde bulunabilecekler. ÖSYM ile ALES/2 soruları ve cevaplarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

ALES/2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI! ALES SORULARI VE CEVAPLARI!

ÖSYM, ALES/2 sınavına dair merakla beklenen temel soru kitapçığını resmi sitesi üzerinden yayınladı. Haberimizin detaylarından ALES soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

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ALES soruları ve cevapları erişime açıldı! ALES/2 temel soru kitapçığı yayınlandı!
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