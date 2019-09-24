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nasıl ve nereden yapılır? 2019-2020 ne kadar?

dönemi takviminde açık lise okumak isteyen adaylar için duyurulmuştu. Öğrencilerin bu hafta sona erecek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Açık lise kayıt yenileme dönemi 21 Ağustos tarihinde başlamıştı işlemlerini yapmayan adaylar dönem içerisinde yapılan sınavlara katılamayacak. Peki, ne kadar? İşte !

Giriş Tarihi: 24.9.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 09:16
AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2019-2020 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

yapacak adaylar internet üzerinden kayıt ücretleri ve son tarih hakkında araştırmalar yapıyor. Öğrenimini açık lise üzerinden tamamlamak isteyen binlerce aday işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Açık lise kayıt yenileme dönemi bu hafta sona eriyor. Peki, ne kadar? !

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıt yenileme döneminde son tarihler! Açık lise öğrencilerinin her dönem yaptığı gibi 2019-2020 eğitim yılına girerken kayıtlarını yenilemesi gerekiyor. Bunun için ise belli bir miktar ücret ödeyecekler. Açık lise kayıt yenileme ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

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AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2019-2020 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?
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