AÖL sınav tarihleri 2019: Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan binlerce aday açık lise sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim lise öğrencileri yeni eğitim döneminin başladığı şu zamanlarda ders seçimi yapıyor. Buna göre; AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık lise 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.

AÖL DERS SEÇME İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri başladı.

Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerin (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yatırabileceklerdir.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.