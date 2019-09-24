Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > AÖL sınav tarihleri 2019: Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2019: 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

üzerinden eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler 2019-2020 Eğitim öğretim döneminin başladığı şu sıralarda ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapıyor. AÖL kayıt işlemlerini tamamlayan binlerce aday dönem içerisinde yapılacak olan AÖL sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? İşte () tarafından düzenlenen 2019-2020

Giriş Tarihi: 24.9.2019 12:43
AÖL sınav tarihleri 2019: Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan binlerce aday açık lise sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim lise öğrencileri yeni eğitim döneminin başladığı şu zamanlarda ders seçimi yapıyor. Buna göre; AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık lise 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.

AÖL DERS SEÇME İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri başladı.

Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerin (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yatırabileceklerdir.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL sınav tarihleri 2019: Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN