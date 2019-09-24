DGS ek tercih ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM, DGS ek tercih dönemi için tarih verdi mi?

DGS ek tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar tercih sonuçlarını geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla öğrenmişti. Bunun ardından bir okula yerleşemeyen adaylar önlisans programlarını lisans eğitime tamamlamak adına ek yerleştirmeden yararlanmak istiyor. Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları 4 Eylül tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Peki, DGS ek tercih ne zaman başlıyor? İşte DGS ek tercih dönemi ile ilgili detaylar…

2019 DGS EK TERCİH DÖNEMİ BELLİ OLDU MU?

DGS tercih sonuçlarının üzerinden 19 gün geçti. Binlerce lisans adayı boş kalan 30 bin 303 kontenjan için ikinci bir tercihte bulunmak istiyor. Haberimizin devamından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…