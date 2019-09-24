E-Okul giriş ekranı: E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş nasıl ve nereden yapılır?

E okul, ilk okul orta okul ve lise çağındaki öğrencilerin işlemlerini rahatlıkla yaptığı ve tüm bilgilerine hızlı olarak ulaştığı uygulamadır. 2007 yılında hizmete açılmış olan bu uygulama velilerin, öğrencilerin notlarına ve devamsızlık bilgisine de kolayca ulaşabildiği bir sistem. Peki, e okul veli bilgilendirme sistemi giriş nasıl yapılır? İşte e okul giriş ekranı ve tüm detaylar…

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilmek için aşağıdaki bağlantıdan E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmiş olacağız.

Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır.Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

E-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NEDİR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek

Haftalık ders programını öğrenebilir

Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

Sınav tarihlerini öğrenebilir

Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ