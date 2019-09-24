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ara tatil tarihlerini duyurdu! 2019-2020 ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Bu yıl okulların başlamasıyla öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlamış oldu. ; ilkokul, ortaokul, lise çağındaki öğrenciler için içerisinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada öğrencilerin dinlenebilmesi için ve yaz tatilleri haricinde Kasım ve Nisan aylarında da döneme kısa ara verileceği bildirildi. Peki, MEB kasım tatili ne zaman? ne zaman yapılacak? İşte 2019-2020 MEB takvimi…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 10:34
MEB ara tatil tarihlerini duyurdu! 2019-2020 ara tatiller ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

2019-2020 eğitim öğretim döneminin açılmasından önce öğrencilere müjde verdi. Yaptığı duyuruda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıyıl ve haricinde kasım ve nisan ayları içerisinde döneme kısa aralıklar verilecek. Bunun üzerine öğrenci ve veliler internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, MEB 2019-2020 ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 eğitim yılında başlatılacak olan yeni düzenlemede yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisanda birer hafta ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama, ilk kez bu eğitim döneminde hayata geçirilecek. Öğrenciler de planlamalarını yapmak adına şimdiden ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

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MEB ara tatil tarihlerini duyurdu! 2019-2020 ara tatiller ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
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