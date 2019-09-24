İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? 2019 2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak?

On binlerce öğrenci ilk ara tatil tarihlerini merak etmeye başladı. Öğrenciler için yeni bir dönemin başlayacağı ara tatil takvimi veliler tarafından da araştırılıyor. İlk dönemin ortasında bir tane ve ikinci dönemin ortasında bir tane olmak üzere toplamda 2 ara tatil için geri sayım başladı. Bu bağlamda okulların ne zaman kapacağı da merak konusu oldu. Ara tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri yapılacak. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2019 2020 İlk ara tatil ne zaman? İşte 2019 2020 eğitim takvimi

İLK ARA TATİL NE ZAMAN? 2019 2020 MEB EĞİTİM TAKVİMİ

9 Eylül tarihinde başlayan okulların kapanacağı tarih MEB'in eğitim takviminde yer aldı. Haberimizin devamında ilk ara tatillere ve okulların kapanacağı tarihe erişebilirsiniz.