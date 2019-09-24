Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? 2019 2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak?

ne zaman, kaç gün? 2019 2020 takvimi: ?

2019 2020 yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte uygulama çalışmasına hız kazandırdı. İlk ara tatil uygulaması için geri sayım başladı. Bununla birlikte on binlerce öğrenci okulların ne zaman kapacağını da sorgulamaya başladı. Birer hafta ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulamayla öğrenciler 4 defa tatil yapacak. (MEB) 2019 - 2020 resmi takviminde birinci ve ikinci ara dönem tatil tarihlerine ilişkin detaylara yer verdi. Peki ? MEB 2019 2020 yılı İlk ara tatil ne zaman?

Giriş Tarihi: 24.9.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 09:22
İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? 2019 2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak?

On binlerce öğrenci tarihlerini merak etmeye başladı. Öğrenciler için yeni bir dönemin başlayacağı ara tatil takvimi veliler tarafından da araştırılıyor. İlk dönemin ortasında bir tane ve ikinci dönemin ortasında bir tane olmak üzere toplamda 2 ara tatil için geri sayım başladı. Bu bağlamda okulların ne zaman kapacağı da merak konusu oldu. Ara tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri yapılacak. Peki ? 2019 2020 İlk ara tatil ne zaman? İşte 2019 2020 eğitim takvimi

İLK ARA TATİL NE ZAMAN? 2019 2020 MEB EĞİTİM TAKVİMİ

9 Eylül tarihinde başlayan okulların kapanacağı tarih 'in eğitim takviminde yer aldı. Haberimizin devamında ilk ara tatillere ve okulların kapanacağı tarihe erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? 2019 2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN