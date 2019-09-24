Üniversite ek kayıt dönemi başladı! 2019-2020 Üniversite ek kayıt nasıl ve nereden yapılır? Gerekli belgeler nelerdir?

YKS ek kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibariyle başladı. Ek tercih yaparak bir okula yerleşmiş adaylar heyecanla kayıtlarını yapıyor. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler "üniversite ek kayıt belgeleri nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte üniversite yerleştirmeleri de tamamlanıyor. Peki, YKS ek kayıt nasıl yapılır? Üniversite ek kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE EK KAYIT NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz günlerde YKS ek tercih sonuçların açıklanması ile birlikte kayıt takvimi de duyuruldu. Öğrenciler kazandıkları okullara kayıtlarını gerçekleştirmek için detayları araştırıyor. Haberimizin devamından üniversite ek kayıt detaylarına ulaşabilirsiniz…