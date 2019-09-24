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dönemi başladı! 2019-2020 Üniversite ek kayıt nasıl ve nereden yapılır? Gerekli belgeler nelerdir?

ek kayıt işlemleri bugün itibariyle başladı. tarafından geçtiğimiz günlerde YKS ek tercih sonuçları açıklanmıştı herhangi bir okula yerleşmiş olan adaylar için sürecine başladı. Yerleştirmeler; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yapıldı. Peki, üniversite ek tercih nasıl yapılır? Üniversite ek tercihleri için gerekli belgeler nelerdir? 2019 YKS ek kayıtları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 09:16
Üniversite ek kayıt dönemi başladı! 2019-2020 Üniversite ek kayıt nasıl ve nereden yapılır? Gerekli belgeler nelerdir?

ek kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibariyle başladı. Ek tercih yaparak bir okula yerleşmiş adaylar heyecanla kayıtlarını yapıyor. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler " belgeleri nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte üniversite yerleştirmeleri de tamamlanıyor. Peki, YKS ek kayıt nasıl yapılır? Üniversite ek kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE EK KAYIT NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz günlerde YKS ek tercih sonuçların açıklanması ile birlikte kayıt takvimi de duyuruldu. Öğrenciler kazandıkları okullara kayıtlarını gerçekleştirmek için detayları araştırıyor. Haberimizin devamından üniversite ek kayıt detaylarına ulaşabilirsiniz…

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Üniversite ek kayıt dönemi başladı! 2019-2020 Üniversite ek kayıt nasıl ve nereden yapılır? Gerekli belgeler nelerdir?
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