YDUS cevap kağıtları erişime açıldı! ÖSYM ile YDUS cevap kağıtları sorgula!

23 Aralık'ta yapılan YDUS cevap kağıtlarının görüntüleri, aday yanıtları ve soruların doğru cevapları adayların inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı.

YDUS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Aralık'ta uygulanan YDUS cevap kağıtlarının görüntüleri, aday yanıtları ve soruların doğru cevapları, adayların inceleyebilmeleri amacıyla yayımlandı.

Sınava giren adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kağıtlarını ve doğru yanıtları görebilecek. Adaylar, 10 gün boyunca söz konusu internet sitesi üzerinden cevap kağıtlarını inceleyebilecek.

Ayrıca adaylar, soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan pencerede soru kökünü, seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile soruya kendilerinin verdikleri yanıtı görebilecek.

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