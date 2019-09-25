EBA kurs ne zaman başlayacak? EBA DYK e kurs başlangıç ve bitiş tarihleri…

EBA başvuruları 19 Eylül tarihinde başlamış 23 Eylül tarihinde son ermişti. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen EBA DYK kursuna kayıt olan öğrenciler derslerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, EBA kurs girişi nasıl yapılır? EBA DYK e kurs ne zaman başlayacak? Kursa kayıt yaptıran öğrenciler için MEB'in yayınladığı 2019 DYK kılavuzunda başlangıç ve bitiş takvimi açıklandı. Haberimizin devamından detaylara ulaşabilirsiniz…

EBA E KURS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, Kurslar 30 Eylül'de başlayacak, 7 Haziran'da tamamlanacak. EBA yaz dönemi kurs başvuruları ise 22-28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve yaz dönemi dersleri 4 Temmuz'da başlayacak.

KURS SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?

Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder

Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

Kurslar, ders saatleri dışında saat 22:00'a kadar yapılabilir ve ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

KURS SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?

Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder

Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

Kurslar, ders saatleri dışında saat 22:00'a kadar yapılabilir ve ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

KURS SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?

Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder

Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

Kurslar, ders saatleri dışında saat 22:00'a kadar yapılabilir ve ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

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