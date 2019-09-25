Öğrencilere buluş eğitimi

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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel müdürlükleri arasında, mesleki ve teknik eğitimde faydalı model ve patent farkındalığını arttırmak amacıyla işbirliği protokolüne imza atıldı. TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan "Protokolle, tasarım, patent ve faydalı model alanlarında başvuruların nasıl yapılacağı konusunda eğitimler vereceğiz. Hedefimiz bu alanda farkındalık oluşturmak. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında şu ana kadar 29 başvuru oldu" dedi.