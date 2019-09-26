İlk ara tatil ne zaman yapılacak? 2019-2020 MEB ara tatil takvimini yayınladı! İşte o tarihler

MEB 2019-2020 eğitim öğretim döneminin açılmasından önce öğrencilere müjde verdi. Yaptığı duyuruda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıyıl ve yaz tatili haricinde kasım ve nisan ayları içerisinde döneme kısa aralıklar verilecek. Bunun üzerine öğrenci ve veliler internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, MEB 2019-2020 İlk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 eğitim yılında başlatılacak olan yeni düzenlemede yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisanda birer hafta ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama, ilk kez bu eğitim döneminde hayata geçirilecek. Öğrenciler de planlamalarını yapmak adına şimdiden ilk ara tatil tarihini araştırmaya başladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte detaylar…