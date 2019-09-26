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İlk ara tatil ne zaman yapılacak? 2019-2020 ara tatil takvimini yayınladı! İşte o tarihler

ilk ara tatil tarihi verdi! Bu yıl okulların başlamasıyla öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlamış oldu. MEB; ilkokul, ortaokul, lise çağındaki öğrenciler için yeni bir düzenleme getirmişti. Yapılan açıklamada öğrencilerin dinlenebilmesi için normalde yapılan haricinde Kasım ve Nisan aylarında da döneme kısa ara verileceği bildirildi. Peki, MEB ilk ara tatil ne zaman? İşte 2019-2020 MEB takvimi…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 10:18
İlk ara tatil ne zaman yapılacak? 2019-2020 MEB ara tatil takvimini yayınladı! İşte o tarihler

2019-2020 eğitim öğretim döneminin açılmasından önce öğrencilere müjde verdi. Yaptığı duyuruda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıyıl ve haricinde kasım ve nisan ayları içerisinde döneme kısa aralıklar verilecek. Bunun üzerine öğrenci ve veliler internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, MEB 2019-2020 İlk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 eğitim yılında başlatılacak olan yeni düzenlemede yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisanda birer hafta ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama, ilk kez bu eğitim döneminde hayata geçirilecek. Öğrenciler de planlamalarını yapmak adına şimdiden ilk ara tatil tarihini araştırmaya başladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

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İlk ara tatil ne zaman yapılacak? 2019-2020 MEB ara tatil takvimini yayınladı! İşte o tarihler
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