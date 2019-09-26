Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > YÖKDİL geç başvuru ne zaman? 2019 ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru nasıl ve nereden yapılır?

geç başvuru ne zaman? 2019 ile nasıl ve nereden yapılır?

Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler başvurularını tamamladı. 23 Eylül tarihinde tamamlanan başvuruların ardından adaylar geç başvuruların tarihini sorgulamaya başladı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) geç başvuruları, başvuru ücretlerinin yatırılmasının ardından yapılacak. Şimdiden sınavlara hazırlanan adaylar başvuruya dair tüm işlemleri tamamlamak istiyor. Bilindiği üzere Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınav ücreti aynı gün ödenecek. Peki ile 2019 YÖKDİL geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 26.9.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 09:26
YÖKDİL geç başvuru ne zaman? 2019 ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı () geç başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından başvurular 23 Eylül 2019 tarihinde tamamlanmıştı. Ancak başvurularını henüz tamamlamayan adaylar için geç başvuru tarihi merak konusu oldu. Bu bağlamda '' ne zaman? 2019 ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır?'' sorularına arama motorundan yanıt aranıyor. Başvuruların tümü elektronik ortamda alınıp, sınav ücreti aynı gün ödenecektir. İşte tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor…

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YÖKDİL geç başvuru tarihleri belirlendi. Geç başvuru yapmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereden yapıldığını öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında 2019 YÖKDİL geç başvurularına ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YÖKDİL geç başvuru ne zaman? 2019 ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru nasıl ve nereden yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN