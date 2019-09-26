YÖKDİL geç başvuru ne zaman? 2019 ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) geç başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başvurular 23 Eylül 2019 tarihinde tamamlanmıştı. Ancak başvurularını henüz tamamlamayan adaylar için geç başvuru tarihi merak konusu oldu. Bu bağlamda '' YÖKDİL geç başvuru ne zaman? 2019 ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır?'' sorularına arama motorundan yanıt aranıyor. Başvuruların tümü elektronik ortamda alınıp, sınav ücreti aynı gün ödenecektir. İşte tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor…

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YÖKDİL geç başvuru tarihleri belirlendi. Geç başvuru yapmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereden yapıldığını öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında 2019 YÖKDİL geç başvurularına ilişkin detaylara erişebilirsiniz.