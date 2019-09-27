AÖL kayıt yenilemede son gün! 2019 MEB ile AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

On binlerce öğrenci AÖL kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaya devam ediyor. Henüz kayıtlarını yapmamış olan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile AÖL ilk kayıt ve kayıt yenilemesini yapabilir. 2019 2020 MEB eğitim takviminde yer alan Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Peki 2019 MEB ile AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2019-2020 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kayıt yenilemede bugün son gün. Henüz kayıtlarını tamamlamış adaylar var. Öğrenciler '' AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. İşte AÖL kayıt yenileme işlemlerine dair detaylar…