EBA giriş ekranı: DYK E kurs girişi nasıl yapılır? 2019 EBA DYK kursları ne zaman başlayacak?

EBA E kurs giriş ekranı öğrenciler ve öğretmenlere büyük avantaj sağlıyor. 19 Eylül'de başlayan DYK kurs başvuruları 23 Eylül tarihinde sona ermişti. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2019-2020 dönemi için öğretmen ve öğrenci başvurularının ardından gözler kurs tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) DYK kurs tarihleri hakkında bilgi verdi. Peki EBA E kurs girişi nasıl yapılır? 2019 EBA DYK kursları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan DYK E Kurs tarihleri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. İşte merak edilen detaylar…